O’Polaire Aquadisco rue de la Piscine Sarrebourg

O’Polaire Aquadisco

rue de la Piscine Zone de loisirs Sarrebourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 21:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Cet hiver, le Centre Aquatique Moselle Sud vous embarque pour une aventure givrée avec O’Polaire, un événement familial et bien-être à vivre pendant les vacances de février. Pour terminer O’Polaire en beauté ambiance musicale et bar aquatique. Une clôture rythmée et conviviale à ne pas manquer !Adultes

.

rue de la Piscine Zone de loisirs Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 23 82 61 centre.aquatique@cc-sms.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This winter, the Centre Aquatique Moselle Sud takes you on a frosty adventure with O?Polaire, a family and well-being event during the February vacations. To round off O?Polaire in style, there’s a musical atmosphere and an aquatic bar. A lively and friendly closing event not to be missed!

L’événement O’Polaire Aquadisco Sarrebourg a été mis à jour le 2026-02-11 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG