O’Polaire Aquakids rue de la Piscine Sarrebourg

O’Polaire Aquakids

rue de la Piscine Zone de loisirs Sarrebourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-22

Cet hiver, le Centre Aquatique Moselle Sud vous embarque pour une aventure givrée avec O’Polaire, un événement familial et bien-être à vivre pendant les vacances de février. Les enfants sont invités à plonger dans l’univers polaire à travers des activités ludiques et dynamiques Jeux aquatiques, parcours flottant et chasse aux trésors. Une animation idéale pour se dépenser tout en s’amusant !Enfants

rue de la Piscine Zone de loisirs Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 23 82 61 centre.aquatique@cc-sms.fr

English :

This winter, the Centre Aquatique Moselle Sud takes you on a frosty adventure with O?Polaire, a family and well-being event to be enjoyed during the February vacations. Children are invited to plunge into the polar world through fun and dynamic activities: water games, a floating course and a treasure hunt. It’s the ideal way to keep fit and have fun!

L’événement O’Polaire Aquakids Sarrebourg a été mis à jour le 2026-02-09 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG