O’Polaire Aquakids rue de la Piscine Sarrebourg
O’Polaire Aquakids rue de la Piscine Sarrebourg lundi 16 février 2026.
O’Polaire Aquakids
rue de la Piscine Zone de loisirs Sarrebourg Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-27 16:00:00
Date(s) :
2026-02-16 2026-02-22
Cet hiver, le Centre Aquatique Moselle Sud vous embarque pour une aventure givrée avec O’Polaire, un événement familial et bien-être à vivre pendant les vacances de février. Les enfants sont invités à plonger dans l’univers polaire à travers des activités ludiques et dynamiques Jeux aquatiques, parcours flottant et chasse aux trésors. Une animation idéale pour se dépenser tout en s’amusant !Enfants
.
rue de la Piscine Zone de loisirs Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 23 82 61 centre.aquatique@cc-sms.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This winter, the Centre Aquatique Moselle Sud takes you on a frosty adventure with O?Polaire, a family and well-being event to be enjoyed during the February vacations. Children are invited to plunge into the polar world through fun and dynamic activities: water games, a floating course and a treasure hunt. It’s the ideal way to keep fit and have fun!
L’événement O’Polaire Aquakids Sarrebourg a été mis à jour le 2026-02-09 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG