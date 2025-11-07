OPPB Clair-obscur Pau

OPPB Clair-obscur Pau vendredi 7 novembre 2025.

OPPB Clair-obscur

Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

JOHANNES BRAHMS Concerto pour piano n°2

ROBERT SCHUMANN Symphonie n°2

Lise de la Salle, piano

Fayçal Karoui, direction

La lumière, toujours, mais cette fois-ci intérieure. La deuxième symphonie de Schumann évoque une lutte invisible contre la mélancolie, des sombres nuages qui laissent encore percer des rayons en un clair-obscur bouleversant, des frémissements inquiétants qui précèdent un embrasement final. Cette douleur perceptible évoque un combat flambloyant où l’ombre étreint la lumière dans un duel infini, où la clarté vacille, mais jamais, la lucidité, ne s’éteint. Le deuxième concerto de Brahms introduit et précède cette tension. Monument de lyrisme et de virtuosité, le piano fait émerger la lumière dans une œuvre à la fois immense et fébrile, qui établit un dialogue avec un orchestre tantôt grondant, tantôt caressant. .

Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 65 90

