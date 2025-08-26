OPPB Contes et légendes Pau

OPPB Contes et légendes Pau vendredi 13 février 2026.

OPPB Contes et légendes

Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Concert Symphonique

NANCY DALBERG

Capriccio

GUILLAUME CONNESSON

Concerto pour flûte Pour sortir au jour

CÉSAR FRANCK

Symphonie en ré

Karl-Heinz Schutz, flûte

Fayçal Karoui, direction

A travers le temps et les époques, les contes et légendes ont toujours nourri l’imaginaire collectif, peuplant notre mémoire de récits, de personnages et univers merveilleux. En ouverture de cette parenthèse enchantée, Nancy Dalberg, compositrice danoise du début du 20ème siècle, livre une œuvre rare et éclatante. Trop rarement jouée, elle déploie dans son Capriccio l’allégorie des landes brumeuses et crépuscules incandescents nordiques avec légèreté, audace et fraîcheur, apparaissant comme le prélude d’un poème épique. (…) .

Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 65 90

