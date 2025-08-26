OPPB Contes et légendes Pau
OPPB Contes et légendes Pau vendredi 13 février 2026.
OPPB Contes et légendes
Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Concert Symphonique
NANCY DALBERG
Capriccio
GUILLAUME CONNESSON
Concerto pour flûte Pour sortir au jour
CÉSAR FRANCK
Symphonie en ré
Karl-Heinz Schutz, flûte
Fayçal Karoui, direction
A travers le temps et les époques, les contes et légendes ont toujours nourri l’imaginaire collectif, peuplant notre mémoire de récits, de personnages et univers merveilleux. En ouverture de cette parenthèse enchantée, Nancy Dalberg, compositrice danoise du début du 20ème siècle, livre une œuvre rare et éclatante. Trop rarement jouée, elle déploie dans son Capriccio l’allégorie des landes brumeuses et crépuscules incandescents nordiques avec légèreté, audace et fraîcheur, apparaissant comme le prélude d’un poème épique. (…) .
Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 65 90
English : OPPB Contes et légendes
German : OPPB Contes et légendes
Italiano :
Espanol : OPPB Contes et légendes
L’événement OPPB Contes et légendes Pau a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Pau