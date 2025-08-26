OPPB La Fabrique « Love Story » Pau

OPPB La Fabrique « Love Story » Pau samedi 17 janvier 2026.

OPPB La Fabrique « Love Story »

Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Vous venez au concert, ou vous n’y êtes jamais venu, et parfois vous vous demandez comment la musique est-elle conçue ? Comment les compositeurs traduisent en musique des sentiments, des sensations, des couleurs ?

Avec La Fabrique, nouveau concept de l’Orchestre de Pau, vous en aurez les clés et quelques secrets de fabrication. Fayçal Karoui et l’Orchestre, pour cette nouvelle édition, vous présentent l’Amour mis en musique. Et grâce aux explications simples, drôles et avisées de Fayçal Karoui, vous n’écouterez plus jamais la musique de la même façon !

1 heure de concert commenté avec grand orchestre, chefs d’œuvres et secrets de cuisine !

Concert pour tous, à partir de 7 ans. .

Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques

