OPPB L’Eté indien Pau

NANCY DALBERG Scherzo pour cordes

JOSEPH HAYDN Concerto pour violoncelle en Ré

FRANZ SCHUBERT Symphonie n°5

Victor Julien-Laferrière, violoncelle

Emmanuel Plasson, direction

La musique possède le pouvoir unique d’exprimer tous les sentiments et révéler nos plus profondes émotions. Elle nous transporte dans un imaginaire à la fois irréel et bien présent, nous enveloppant parfois dans l’atmosphère d’une douce et sereine lumière, apaisante, celle par exemple d’un soir d’été indien. Le Concerto en Ré de Haydn, musicien des Lumières, reflétera de mille éclats l’allégresse de la 5ème symphonie de Schubert. Une ouverture de saison heureuse, par une lueur sereine et persistante, celle des derniers rayons de l’été, sublimée par le talent de Victor Julien-Laferrière, sous la baguette d’Emmanuel Plasson. .

