OPPB Outsider symphonic Pau vendredi 24 avril 2026.

Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

2026-04-24

Concert Symphonique

THOMAS LELEU

Outsider symphonic

Thomas Leleu, tuba

Fayçal Karoui, direction

Showtime ! Avec Outsider symphonic, l'Orchestre de Pau démontre encore que la musique nouvelle tutoie les piliers du répertoire. Un programme exceptionnel dans la saison placé sous le signe de l'audace, qui invite sur scène un artiste prodige, Thomas Leleu. Virtuose et figure incontournable de la scène musicale contemporaine et Jazz, il est le premier tubiste français à avoir remporté une victoire de la musique. Artiste inclassable, Thomas Leleu vient interpréter Outsider , opus personnel et lumineux qui bouscule les codes du classique en mêlant des influences pop, electro, jazz et musiques du monde. Par ses compositions originales, il dévoile une vision moderne et inspirante du tuba, instrument très rarement joué en soliste, et revendique fièrement sa place d'outsider (…) .

Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

