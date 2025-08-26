OPPB Roméo et Juliette Pau

OPPB Roméo et Juliette

Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Concert Symphonique

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI

Roméo et Juliette

SERGUEÏ PROKOFIEV

Roméo et Juliette suite n°2

CAMILLE PÉPIN

Feux d’artifice (création française)

Co-commande BBC Symphony Orchestra

Création mondiale Septembre 2025

LEONARD BERNSTEIN

Suite de West Side Story

Fayçal Karoui, direction

Le sentiment le plus pur, si puissant et si fragile, l’amour, éternelle muse des passionnés. En ouverture, telle une métaphore du début des plus belles histoires, Feux d’artifice, dernière création de Camille Pépin commandée avec le BBC Symphony Orchestra et créée aux Proms de Londres le 13 septembre 2025. Puis trois pièces sublimes, trois visions du même vertige entre Roméo et Juliette, incarnés par Maria et Tony dans le New-York des années 60. Ce même sentiment figé dans l’éternité, cet irrépressible abandon, passion éperdue à l’ivresse dévorante vers l’inéluctable tragédie. (…) .

Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 65 90

