OPPB Roméo et Juliette Pau
Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-17
Concert Symphonique
PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI
Roméo et Juliette
SERGUEÏ PROKOFIEV
Roméo et Juliette suite n°2
CAMILLE PÉPIN
Feux d’artifice (création française)
Co-commande BBC Symphony Orchestra
Création mondiale Septembre 2025
LEONARD BERNSTEIN
Suite de West Side Story
Fayçal Karoui, direction
Le sentiment le plus pur, si puissant et si fragile, l’amour, éternelle muse des passionnés. En ouverture, telle une métaphore du début des plus belles histoires, Feux d’artifice, dernière création de Camille Pépin commandée avec le BBC Symphony Orchestra et créée aux Proms de Londres le 13 septembre 2025. Puis trois pièces sublimes, trois visions du même vertige entre Roméo et Juliette, incarnés par Maria et Tony dans le New-York des années 60. Ce même sentiment figé dans l’éternité, cet irrépressible abandon, passion éperdue à l’ivresse dévorante vers l’inéluctable tragédie. (…) .
Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 65 90
