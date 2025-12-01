OPPB Sons et Brioches Pau

OPPB Sons et Brioches Pau dimanche 21 décembre 2025.

OPPB Sons et Brioches

Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

MAURICE RAVEL

Ma mère l’Oye et La Parade

Nouvelle version

Emmanuel Bénèche, récitant

Ensemble de cuivres et percussions de l’OPPB

Bruno Peterschmitt, direction .

Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 65 90

