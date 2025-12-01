OPPB Sons et Brioches Pau
OPPB Sons et Brioches Pau dimanche 21 décembre 2025.
OPPB Sons et Brioches
Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-21
2025-12-21
MAURICE RAVEL
Ma mère l’Oye et La Parade
Nouvelle version
Emmanuel Bénèche, récitant
Ensemble de cuivres et percussions de l’OPPB
Bruno Peterschmitt, direction .
Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 65 90
