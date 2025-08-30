OPPB Sons et Brioches Pau
OPPB Sons et Brioches Pau dimanche 29 mars 2026.
OPPB Sons et Brioches
Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Un village sans papas
Hervé Suhubiette
Sur un livret de Florence Seyvos Nouvelle version
Séverine Dervaux, la maman
Damien Bec, le papa
Hervé Suhubiette, le facteur et le fou
Chœurs d’enfants du Conservatoire à rayonnement régional de Pau et d’El Camino
Marjorie Claver, direction .
Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 65 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : OPPB Sons et Brioches
L’événement OPPB Sons et Brioches Pau a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Pau