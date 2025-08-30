OPPB Sons et Brioches Pau

OPPB Sons et Brioches

Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Un village sans papas

Hervé Suhubiette

Sur un livret de Florence Seyvos Nouvelle version

Séverine Dervaux, la maman

Damien Bec, le papa

Hervé Suhubiette, le facteur et le fou

Chœurs d’enfants du Conservatoire à rayonnement régional de Pau et d’El Camino

Marjorie Claver, direction .

Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 65 90

English : OPPB Sons et Brioches

