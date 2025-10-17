Opportunité d’emploi aide Soignant.e diplômé.e : venez rencontrer Infini T Care pour des postes en CDD / CDI Agence RENNES OUEST Rennes

Opportunité d’emploi aide Soignant.e diplômé.e : venez rencontrer Infini T Care pour des postes en CDD / CDI Agence RENNES OUEST Rennes Vendredi 17 octobre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Venez rencontrer le directeur d’Infini T care qui viendra vous présenter son entreprise, les structures de santé avec qui il travaille, les opportunités d’emploi et les avantages. C’est évènement est ouvert pour les profils Aide soignant.es diplômé.es des opportunités vous attendent en CDD / CDI ! Infini T Care travaille avec des structures sur le bassin rennais sur un partenariat RH et recrutement. Il propose : – des postes en CDD / CDI sur des postes d’infirmier.e diplômé.e, Aide Soignant.e diplômé.e… – des avantages : il privilégie des contrats longs avec les structures , met en place des primes, des chèques essences selon la durée des contrats et votre assiduité (il développe encore d’autres partenariats ( bon d’achat pour vos courses…) et vous accompagne sur votre parcours avec eux ( conseil, écoute, rh, formation… )

Rendez vous le 17 Octobre 2025 à 09h00 dans votre Agence France travail Rennes Ouest 167 Route de Lorient 35000 RENNES. Pensez à vous inscrire car les places sont limitées !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-17T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-17T11:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/495590

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine