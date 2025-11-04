OPPORTUNITE : Formation et Recrutement en CDII Randstad pour les biscuits LU! La Haie-Fouassière – Agence SAINT SEBASTIEN La Haie-Fouassière

OPPORTUNITE : Formation et Recrutement en CDII Randstad pour les biscuits LU! La Haie-Fouassière – Agence SAINT SEBASTIEN La Haie-Fouassière mardi 4 novembre 2025.

OPPORTUNITE : Formation et Recrutement en CDII Randstad pour les biscuits LU! Mardi 4 novembre, 13h30 La Haie-Fouassière – Agence SAINT SEBASTIEN Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T13:30:00 – 2025-11-04T16:00:00

Fin : 2025-11-04T13:30:00 – 2025-11-04T16:00:00

Participez à notre job dating spécialement conçu pour vous offrir une opportunité unique de formation et de recrutement en CDII avec Randstad chez LU ! Cet événement est destiné à toute personne souhaitant intégrer le secteur de l’agroalimentaire. Vous aurez l’occasion de découvrir le poste de Conducteur de ligne de conditionnement ou de fabrication (F/H) et de passer des entretiens directement avec les recruteurs. Rejoignez une entreprise à taille humaine aux fortes valeurs humaines, où les per

La Haie-Fouassière – Agence SAINT SEBASTIEN 44690 La Haie-Fouassière La Haie-Fouassière 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/521433 »}]

Participez à notre job dating spécialement conçu pour vous offrir une opportunité unique de formation et de recrutement en CDII avec Randstad chez LU ! 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie agroalimentaire