« Opportunités dans l’Agriculture : Job Dating pour Débutants et Professionnels ! » Bruz – Agence RENNES EST Bruz Jeudi 18 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Lors de l’événement du SPACE, l’ANEFA et FRANCE TRAVAIL s’associent à l’organisation d’un job dating « agricole », 5 entreprises seront présentes à la recherche de candidats qualifiés ou débutants :- Ag

Lors de l’événement du SPACE, l’ANEFA et FRANCE TRAVAIL s’associent à l’organisation d’un job dating « agricole », 5 entreprises seront présentes à la recherche de candidats qualifiés ou débutants :- Agent d’élevage porcin- Agent d’élevage laitier- Agent Paysagiste- ElagueurVenez rencontrer ces entreprises en situation de recrutement ! Retrouvez les offres ci-dessous !N’oubliez pas votre cv !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-18T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-18T17:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/484528

Bruz – Agence RENNES EST 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine