Opportunités de formation proposées par l’AFORP Agence Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois

Opportunités de formation proposées par l’AFORP Jeudi 20 novembre, 09h00 Agence Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00
Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00
Dans le cadre de la Semaine des métiers de l’industrie, nous organisons une réunion d’information pour découvrir les opportunités de formation proposées par l’AFORP (site de Tremblay-en-France). Cette initiative s’adresse aux demandeurs d’emploi souhaitant explorer les formations de l’AFORP, notamment celles dédiées au secteur industriel. Vous êtes en reconversion professionnelle ? Vous cherchez votre premier emploi ? Vous avez des idées préconçues sur les métiers de l’industrie ? Ou vous souhai
