Optimisme en mouvement: visite et atelier créatif (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde
Optimisme en mouvement: visite et atelier créatif (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde samedi 31 janvier 2026.
Optimisme en mouvement: visite et atelier créatif (Musée Labenche)
26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Optimisme en mouvement: visite et atelier créatif
Durée 2h30.
Sur réservation. .
26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Optimisme en mouvement: visite et atelier créatif (Musée Labenche)
L’événement Optimisme en mouvement: visite et atelier créatif (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-15 par Brive Tourisme