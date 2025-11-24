option 2nde SI Entreprise EKTRO Monistrol-sur-Loire

option 2nde SI Lundi 24 novembre, 10h30 Entreprise EKTRO Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-24T10:30:00+01:00 – 2025-11-24T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-24T10:30:00+01:00 – 2025-11-24T11:00:00+01:00

Les élèves qui ont choisi SI sont déjà sensibles à l’industrie et l’ingénierie. Il s’agit donc de leur faire connaitre le tissu industriel local et découvrir la diversité des métiers au sein d’une entreprise industrielle.

Entreprise EKTRO ZI Chavanon 43120 MONISTROL Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « frederic.bedin@ndchateau.fr »}]

Découverte de l’entreprise EKTRO