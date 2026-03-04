OPUS DELIRIUM, Département du Loiret,

OPUS DELIRIUM Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Dans la droite ligne des musiques tziganes et orientales actuelles, Opus Delirium mêle l’électro, le hip-hop et le trad’. Le quartet nous livre un concert énergique où se côtoient “bergers 3.0” et autres haidouks dans des textes pleins d’humour et de satire.

Département du Loiret Loiret Loiret Centre-Val de Loire

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

Berfin GÜRSÖNMEZ