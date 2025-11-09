OPUS JAM Douce France A Cappella Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély
OPUS JAM Douce France A Cappella
Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09 18:15:00
2025-11-09
OPUS JAM est un groupe vocal a cappella composé de six chanteurs (sans aucun instrument de musique) qui présente un programme autour de la chanson française avec Douce France !
Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 24 accueil@destinationvalsdesaintonge.com
English :
German :
OPUS JAM ist eine A-cappella-Vokalgruppe, die aus sechs Sängern (ohne Musikinstrumente) besteht und mit Douce France ein Programm rund um das französische Chanson präsentiert!
Italiano :
OPUS JAM è un gruppo vocale a cappella composto da sei cantanti (senza strumenti musicali) che presenta un programma basato sulla chanson francese con Douce France !
Espanol :
OPUS JAM es un grupo vocal a capella formado por seis cantantes (sin instrumentos musicales) que presenta con Douce France un programa basado en la chanson francesa
