OPUS JAM Douce France A Cappella Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély

OPUS JAM Douce France A Cappella

Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09 18:15:00

Date(s) :

2025-11-09

OPUS JAM est un groupe vocal a cappella composé de six chanteurs (sans aucun instrument de musique) qui présente un programme autour de la chanson française avec Douce France !

+33 5 54 67 13 26 accueil@destinationvalsdesaintonge.com

OPUS JAM ist eine A-cappella-Vokalgruppe, die aus sechs Sängern (ohne Musikinstrumente) besteht und mit Douce France ein Programm rund um das französische Chanson präsentiert!

OPUS JAM è un gruppo vocale a cappella composto da sei cantanti (senza strumenti musicali) che presenta un programma basato sulla chanson francese con Douce France !

OPUS JAM es un grupo vocal a capella formado por seis cantantes (sin instrumentos musicales) que presenta con Douce France un programa basado en la chanson francesa

