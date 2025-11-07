Opus71 présente le Stabat Mater d’Antonín Dvorák Place de l’Abbaye Tournus

Opus71 présente le Stabat Mater d’Antonín Dvorák

Place de l’Abbaye Abbatiale Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Stabat Mater d’Antonín Dvorák proposé par le Choeur de Chambre Opus71.

Le Stabat Mater est la première grande œuvre religieuse de Dvorák d’une grande intensité émotionnelle, qui traduit toute une gamme de sentiments émergeant de l’abîme d’une souffrance déchirante pour s’élever vers les hauteurs de prières remplies de compassion.

La version proposée est la première composée par Dvorák et confiée à quatre solistes, un chœur et un piano. .

