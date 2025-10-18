ORA MARITIMA EAU SECOURS Frontignan

ORA MARITIMA EAU SECOURS Frontignan samedi 18 octobre 2025.

ORA MARITIMA EAU SECOURS

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Expérience immersive sur l’inondation organisée par le Syndicat mixte du bassin de Thau.

Expérience immersive sur l’inondation organisée par le Syndicat mixte du bassin de Thau. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 74 61 60

English :

Immersive flood experience organized by the Syndicat mixte du bassin de Thau.

German :

Immersive Flutungserfahrung, die vom Syndicat mixte du bassin de Thau organisiert wird.

Italiano :

Esperienza immersiva di inondazione organizzata dal Syndicat mixte du bassin de Thau.

Espanol :

Experiencia de inmersión en las inundaciones organizada por el Syndicat mixte du bassin de Thau.

L’événement ORA MARITIMA EAU SECOURS Frontignan a été mis à jour le 2025-10-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE