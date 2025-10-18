ORA MARITIMA EAU SECOURS Frontignan
ORA MARITIMA EAU SECOURS
Frontignan Hérault
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Expérience immersive sur l’inondation organisée par le Syndicat mixte du bassin de Thau.
Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 74 61 60
English :
Immersive flood experience organized by the Syndicat mixte du bassin de Thau.
German :
Immersive Flutungserfahrung, die vom Syndicat mixte du bassin de Thau organisiert wird.
Italiano :
Esperienza immersiva di inondazione organizzata dal Syndicat mixte du bassin de Thau.
Espanol :
Experiencia de inmersión en las inundaciones organizada por el Syndicat mixte du bassin de Thau.
