Oracles de Patricia chemin de vie ODDAS salle 1 Fontenay-le-Comte
Oracles de Patricia chemin de vie
ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 17:30:00
Date(s) :
2026-02-11
Recevoir des enseignements sur votre souveraineté, enlever des blocages comprendre les mécanismes de votre vie, mettre en lumière de nouvelles compréhensions et acceptations de votre chemin de vie, ajuster votre regard sur ce et ceux qui vous entourent, mieux vous accepter, aller vers votre guérison
Inscriptions et renseignements: Patricia 06 08 16 44 59 ou sms
tarif en conscience. prévoir 1h30 par personne. 2 personnes maximum
ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 16 44 59
English :
Receive teachings on your sovereignty, remove blockages, understand the mechanisms of your life, bring to light new understandings and acceptances of your life path, adjust your view of what and who surrounds you, better accept yourself, move towards your healing
