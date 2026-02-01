Oracles de Patricia chemin de vie ODDAS salle 1 Fontenay-le-Comte

Oracles de Patricia chemin de vie

ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 17:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Recevoir des enseignements sur votre souveraineté, enlever des blocages comprendre les mécanismes de votre vie, mettre en lumière de nouvelles compréhensions et acceptations de votre chemin de vie, ajuster votre regard sur ce et ceux qui vous entourent, mieux vous accepter, aller vers votre guérison

Inscriptions et renseignements: Patricia 06 08 16 44 59 ou sms

tarif en conscience. prévoir 1h30 par personne. 2 personnes maximum

Renouvellement d’adhésion

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/renouvellement-adhesion-membre-actif-participant-2026-2-1

1ère adhésion

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/nouvelle-adhesion-membre-actif-participant-2026 .

ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 16 44 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Receive teachings on your sovereignty, remove blockages, understand the mechanisms of your life, bring to light new understandings and acceptances of your life path, adjust your view of what and who surrounds you, better accept yourself, move towards your healing

