Orang-outan, l’homme de la forêt Espace Jacques Lanzmann Perrusson

Orang-outan, l’homme de la forêt Samedi 4 octobre, 20h30 Espace Jacques Lanzmann Indre-et-Loire

Début : 2025-10-04T20:30 – 2025-10-04T21:30

Fin : 2025-10-04T20:30 – 2025-10-04T21:30

Conférence-projection : « Orang-outan, l’homme de la forêt »

Le photographe Patrick Kientz présente un voyage visuel au cœur de la vie de l’orang-outan, mêlant images et récits pour mieux comprendre cet animal emblématique et son environnement.

Espace Jacques Lanzmann 4 rue des Acacias 37600 Perrusson Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 47 67 26 »}]

