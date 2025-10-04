Orang-outan, l’homme de la forêt Espace Jacques Lanzmann Perrusson
Orang-outan, l’homme de la forêt Espace Jacques Lanzmann Perrusson samedi 4 octobre 2025.
Orang-outan, l’homme de la forêt Samedi 4 octobre, 20h30 Espace Jacques Lanzmann Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T20:30 – 2025-10-04T21:30
Fin : 2025-10-04T20:30 – 2025-10-04T21:30
Conférence-projection : « Orang-outan, l’homme de la forêt »
Le photographe Patrick Kientz présente un voyage visuel au cœur de la vie de l’orang-outan, mêlant images et récits pour mieux comprendre cet animal emblématique et son environnement.
Espace Jacques Lanzmann 4 rue des Acacias 37600 Perrusson Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 47 67 26 »}]
Conférence-projection : « Orang-outan, l’homme de la forêt »