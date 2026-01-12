Orange Blossom + Alizarina @Sew Morlaix Le Sew Morlaix Morlaix

Orange Blossom + Alizarina @Sew Morlaix

Le Sew Morlaix 39 Quai du Léon Morlaix Finistère

2026-02-28 20:30:00

2026-02-28 23:30:00

2026-02-28

Impossible de ranger Orange Blossom dans une boîte. Ni musiques

du monde , ni simple électro le projet va bien au-delà des étiquettes.

Incarné par la vision du compositeur mexicain Carlos Robles Arenas, basé à Nantes, Orange Blossom puise dans les traditions turques, égyp-

tiennes, maliennes, sénégalaises ou cubaines, mêlées à des voix chantées en arabe, persan et portugais. Dix ans après, ce nouvel album déploie une musique actuelle, limpide et mystérieuse, capable de faire cohabiter transe du dancefloor et méditation intérieure. Une œuvre fluide et magnétique, qui enveloppe l’auditeur dans une expérience sensorielle rare et profondément belle.

ALIZARINA

Projet solo breton, Alizarina mêle techno et traditions klezmer, balkaniques et celtiques. Guidée par la clarinette, sa musique hybride tisse un dialogue vibrant entre acoustique et électronique, entre transe et mélodie.

After show

DJ set Wonderbraz (musiques du monde) • Bar du Sew • Gratuit .

Le Sew Morlaix 39 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

