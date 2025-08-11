Orange Blossom Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard

Orange Blossom Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard mardi 3 février 2026.

Orange Blossom

Du 03/02 au 13/02/2026 le vendredi à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-03

Concert « Orange Blossom » à la Rotonde.

Impossible de ranger Orange Blossom dans une boîte quand bien même elle contiendrait le monde, car Orange Blossom va bien plus loin que de “la musique du monde” ou de “l’Electro”. Orange Blossom est la vision de Carlos Robles Arenas, un compositeur mexicain basé à Nantes qui a été piocher dans la tradition turque, égyptienne, malienne, sénégalaise et cubaine, avec des voix chantées en arabe, persan et portugais pour offrir au monde un quatrième album de musique actuelle, limpide et mystérieux à la fois. Attirants comme un chant de sirène, ces treize nouveaux morceaux depuis dix ans nous baladent entre un dance floor déchainé et une salle de méditation sans aucune contradiction. Si la beauté avait une bande son, il y aurait des morceaux d’Orange Blossom dedans. .

Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

English :

Orange Blossom » concert at La Rotonde.

German :

Konzert « Orange Blossom » in der Rotunde.

Italiano :

Concerto « Fiori d’arancio » a La Rotonde.

Espanol :

Concierto « Azahar » en La Rotonde.

L’événement Orange Blossom Châteaurenard a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence