Orange Blossom Complexe sportif des Sables Blancs Concarneau samedi 15 novembre 2025.

Complexe sportif des Sables Blancs Avenue Robert Jan Concarneau Finistère

Début : 2025-11-15 21:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Impossible de ranger Orange Blossom dans une boîte quand bien même elle contiendrait le monde, car Orange Blossom va bien plus loin que “la musique du monde”.

Electro alors ? Idem.

Orange Blossom est la vision de Carlos Robles Arenas, un compositeur mexicain basé à Nantes qui a été piocher dans la tradition turque, égyptienne, malienne, sénégalaise et cubaine, avec des voix chantées en arabe, persan et portugais pour offrir au monde un quatrième album limpide et mystérieux à la fois. Si la beauté avait une bande son, il y aurait des morceaux d’Orange Blossom dedans.

Billetterie en ligne https://billetterie-concarneauscenes.tickandlive.com/ .

Complexe sportif des Sables Blancs Avenue Robert Jan Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

