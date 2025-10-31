ORANGE CARE La Course des Papas Noël

Parc Rosny Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

L’association Orange Care organise la 1ʳᵉ édition de la Course des Papas Noël le samedi 13 décembre 2025 au Parc Rosny à Hossegor.

Déguisée sur le thème de Noël, la course se vit à son rythme ; marcher, courir ou trottiner .

⏰ Programme

11h → Ouverture du Village Santé Orange Care sensibilisation à l’hématologie et aux maladies du sang.

12h 14h → Pause déjeuner gourmande avec le foodtruck Nacea

14h → Ateliers enfants ✨

Jusqu’à 17h → Inscriptions sur place pour la Course des Papas Noël et la Course des Lutins

17h → Musique et bandapour

17h30 → Illumination de l’Arbre de Noël solidaire suivie de la Course des Lutins

18h15 → Course des Papas Noël (6 km)

De 19h à 23h → Soirée conviviale et festive

Les fonds récolté seront intégralement reversés à la recherche en hématologie et aux associations partenaires.

Infos et inscriptions orangecare.fr .

Parc Rosny Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : ORANGE CARE La Course des Papas Noël

The Orange Care association is organizing the 1?? edition of the Course des Papas Noël on Saturday December 13, 2025 at Parc Rosny in Hossegor.

German : ORANGE CARE La Course des Papas Noël

Die Organisation Orange Care veranstaltet am Samstag, den 13. Dezember 2025, im Parc Rosny in Hossegor den Weihnachtspapa-Lauf.

Italiano :

L’associazione Orange Care organizza la prima edizione della Course des Papas Noël sabato 13 dicembre 2025 al Parc Rosny di Hossegor.

Espanol : ORANGE CARE La Course des Papas Noël

La asociación Orange Care organiza la 1ª edición de la Course des Papas Noël el sábado 13 de diciembre de 2025 en el Parc Rosny de Hossegor.

L’événement ORANGE CARE La Course des Papas Noël Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Hossegor