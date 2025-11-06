Orange Jam : Scène ouverte d’improvisation théâtrale MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence

Orange Jam : Scène ouverte d’improvisation théâtrale MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence jeudi 6 novembre 2025.

Orange Jam : Scène ouverte d’improvisation théâtrale MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence Jeudi 6 novembre, 20h00

L’Orange Jam c’est la scène ouverte des Excités dédiée au théâtre d’improvisation et les pratiques artistiques proches (clown, mime, théâtre etc..) Viens proposer ton concept ou jouer avec nous !

L’Orange Jam c’est la scène ouverte des Excités dédiée au théâtre

d’improvisation et autres pratiques artistiques proches (clown, mime,

chanson improvisée, théâtre etc..)

Une soirée de tous les possibles en deux parties :

– Lab : Tu peux proposer un concept à expérimenter sur place

– Jam : Tu peux t’inscrire pour jouer des impros avec les gens présents. On tirera au sort les participants pour chaque nouvelle scène !

Viens proposer ton concept ou jouer avec nous ! Tous les niveaux sont les bienvenus !

– Formulaire d’inscription des formats et participants : [https://forms.gle/hjBXBEFyp7sS9rdPA](https://forms.gle/hjBXBEFyp7sS9rdPA)

– Entrée à prix libre

– Réservations par SMS au 06.13.34.37.36

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-06T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-06T21:30:00.000+01:00

1

06.13.34.37.36 https://forms.gle/hjBXBEFyp7sS9rdPA

MJC Jean Moulin 20 Avenue Jean moulin, 26500 Bourg-Lès-Valence Bourg-lès-Valence 26500 Drôme