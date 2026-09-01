Informations pratiques

Orbey

Orbey Zen Salon du Bien-être et de la Voyance

1 place des Écoles Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

40 exposants spécialisés dans les thérapies alternatives et l’artisanat naturel vous attendent pour des conférences et des ateliers créatifs. Petite restauration.

Fort de son succès, le salon Orbey Zen annonce son grand retour en 2026 à la salle des fêtes d’Orbey.

Cet événement incontournable réunira près de 40 exposants passionnés et spécialisés dans divers domaines du bien-être et de la voyance. Retrouvez également des créateurs, des artisans et des minéraux.

Le samedi à 17h30 profitez d’un atelier-concert avec le cercle du chant.

Buvette sur place Rafraîchissez-vous et prenez une pause gourmande à notre buvette.

Une restauration savoureuse et variée sera proposée, incluant la célèbre soupe au chaudron préparée par l’association Le Chocola’ Thé.

Marquez vos calendriers ! L’équipe du salon Orbey Zen vous attend pour partager ensemble un moment de bien-être, de découverte et de convivialité.

À très bientôt pour cette nouvelle aventure zen ! .

1 place des Écoles Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 01 19 73 06 salonzen.orbey@gmail.com

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English :

40 exhibitors specializing in alternative therapies and natural crafts await you for conferences and creative workshops. Snacks and snacks.

L’événement Orbey Zen Salon du Bien-être et de la Voyance Orbey a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg