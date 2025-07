Orbigny commémoration 23 aout Orbigny

Orbigny Indre-et-Loire

23 août 2025 15:30:00

23 août 2025 19:30:00

23 août 2025

Expositions en présence de passionné(e)s en tenue de maquisard en hommage à WWII héros .

Un film documentaire « la Lanterne » et cérémonie commémorative en l’honneur des 3 jeunes maquisards tués au combat.

Exposition « Orbigny, un village dans la guerre » et les journées tragiques des 21 et 22 août 44 (OFR37 Orbigny une Famille dans la Résistance)

en présence de passionné(e)s de l’histoire de la seconde guerre mondiale en tenue de maquisard en hommage à ces héros ((association les coqs hurlants).

17h film documentaire « la Lanterne » journal clandestin communiste Tourangeau, en résistance pour la diffusion des idéaux de la Liberté en présence du réalisateur Dominique Maugars.

18h cérémonie commémorative en l’honneur des 3 jeunes maquisards tués au combat Hubert Lasca, François Marteau et Olivier Pinault fusillé

Organisateurs

* comité du souvenir André Delaunay 37,

* anciens combattants et ami(e)s de la résistance 41,

* commune d’Orbigny .

La Place Olivier Pinault Orbigny 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Exhibitions in the presence of enthusiasts in maquisard garb in tribute to WWII heroes.

A documentary film « La Lanterne » and a commemorative ceremony in honor of the 3 young maquisards killed in action.

German :

Ausstellungen in Anwesenheit von begeisterten Maquisards in Maquisuniform zu Ehren der WWII-Helden.

Ein Dokumentarfilm « Die Laterne » und eine Gedenkfeier zu Ehren der drei jungen Maquisards, die im Kampf getötet wurden.

Italiano :

Mostre in presenza di appassionati in uniforme maquis in omaggio agli eroi della Seconda Guerra Mondiale.

Un film documentario « La Lanterne » e una cerimonia commemorativa in onore dei 3 giovani maquis uccisi in azione.

Espanol :

Exposiciones en presencia de entusiastas con uniforme maquis en homenaje a los héroes de la Segunda Guerra Mundial.

Un documental « La Lanterne » y una ceremonia conmemorativa en honor de los 3 jóvenes maquisards muertos en combate.

