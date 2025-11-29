ORCHESTRA BAOBAB ABDOU BOYE – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

ORCHESTRA BAOBAB ABDOU BOYE Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

C’est une véritable institution des musiques d’Afrique de l’Ouest que nous recevons à La Sirène pour l’une de ses trois dates en France. Voici le mythique Orchestra Baobab. Fondé au début des années 1970 comme orchestre maison du Baobab Club, au cœur du Plateau de Dakar, le collectif pluriethnique s’inscrit alors pleinement dans la fièvre jazz afro-cubaine qui s’est emparée du continent. Mais, très vite, autour d’un subtil mélange de guitares électriques, de cuivres et de percussions traditionnelles, ils mettent au point, dans un véritable feu d’artifice tropical, une fusion unique de sonorités mandingues, wolof et sérères, des rythmes cubains et capver- diens et de la rumba congolaise.En ouverture de soirée, nous accueillerons Abdou Boye en quartet. D’origine sénégalaise ce chanteur musicien a démarré la guitare tout jeune et pratique une musique traditionnelle folk africaine teintée de reggae, de blues et d’afrobeat.La soirée se clôturera au club en Super Afro Party, un bal pous- sière proposé par DJ Balafon.

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17