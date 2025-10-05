ORCHESTRA BAOBAB – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

ORCHESTRA BAOBAB Début : 2026-01-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Cinquante ans d’Orchestra Baobab : L’histoire du meilleur orchestre de danse d’Afrique de l’Ouest !L’histoire d’Orchestra Baobab commence au cœur de la Médina de Dakar à la fin des années 1960 et s’étend à travers le monde jusqu’au XXIe siècle. Elle met en scène un groupe extraordinaire de chanteurs et de musiciens venus de tout le continent, et englobe un mélange révolutionnaire de styles afro-latins, de pop internationale, de musique traditionnelle de griots et d’une ambiance de boîte de nuit aux rythmes mélodieux et mélancoliques.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63