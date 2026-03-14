Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Philharmonie de Paris Paris

Igor Levit et Daniel Harding se mesurent à un des plus puissants concertos du répertoire, avant que le chef britannique ne joue l’œuvre la plus célèbre d’Elgar, ces Variations Enigma, portraits musicaux plus ou moins cryptés de ses proches.

Œuvre d’un compositeur âgé d’à peine 25 ans, le Concerto pour piano n°1 de Brahms est l’ultime mouture de ce qui devait être à l’origine une sonate pour deux pianos : ses dimensions hors du commun nécessitaient un élargissement orchestral. Le caractère épique de son premier mouvement, qui s’ouvre sur un bouillonnement orchestral d’une étonnante intensité, donne le ton. Créées en 1899, les Variations Enigma prennent la forme d’un jeu de pistes musical aussi ludique que séduisant.

Après un thème tout de souplesse mélancolique, Elgar évoque le caractère de certains de ses proches (et aussi de lui-même) en autant de variations, parfois entourées d’un voile de mystère, la plupart d’entre eux ne figurant que sous forme d’initiales.

Un concert dans le cadre du 70ᵉ anniversaire du jumelage Paris-Rome.

Le lundi 13 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-13T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-14T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-13T20:00:00+02:00_2026-04-13T22:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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