Bouches-du-Rhône

Orchestre à l'école de Château Pitty Jeudi 5 juin 2025 à 19h. Halle Léo Ferré 76, avenue du 8 mai 1945 Gardanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-05 19:00:00

L’Orchestre à l’école Château Pitty présente le fruit du travail de l’année dans le cadre des galas à la Halle. Un ciné-concert autour du film de Charlie Chaplin Le cirque .

Les 130 élèves de l’école seront réunis sur scène: la chorale des CP et CE1, et les orchestre des CE2, CM1 et CM2. Le film de Charlie Chaplin sera projeté sur grand écran et les enfants en feront la bande son avec des chants et des musiques qui rappellent l’univers du cirque.



Durée du spectacle 40mn .

Halle Léo Ferré 76, avenue du 8 mai 1945

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

The Château Pitty School Orchestra presents the fruit of the year?s work as part of its galas at La Halle. A cine-concert based on Charlie Chaplin’s film « Le cirque ».

Das Schulorchester Château Pitty präsentiert im Rahmen der Galas in La Halle die Früchte seiner Arbeit des Jahres. Ein Filmkonzert rund um den Film von Charlie Chaplin « Der Zirkus ».

L’Orchestra della Scuola di Château Pitty presenta il frutto del lavoro dell’anno nell’ambito delle sue serate di gala a La Halle. Un film-concerto basato sul film di Charlie Chaplin « Il circo ».

La Orquesta Escuela de Château Pitty presenta el fruto del trabajo del año en el marco de sus galas en La Halle. Un cine-concierto basado en la película de Charlie Chaplin « El Circo ».

