Orchestre à Vents du Trégor Théâtre de l’Arche Tréguier

Orchestre à Vents du Trégor

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Les 50 musiciens de l’Orchestre à Vents du Trégor vous invitent au cinéma autour de musiques d’animés (Le château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Les gardiens de la galaxie…) ou de standards du cinéma (Forrest Gump…).

L’occasion de se projeter dans un film par sa bande-son, de vraiment écouter ces belles musiques mises en arrière-plan et de découvrir vos films préférés sous un autre angle. .

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

