Orchestre Armor Camerata Théâtre des Jacobins Dinan

A cordes vibrantes

Victor Josse, est originaire de Dinan. Après de copieuses et brillantes études en littérature, cinématographie, composition musicale et direction d’orchestre, il fonde un orchestre à cordes. Bienvenue Armor Camerata, avec un concert dédié au cinéma.

L’orchestre interprètera des oeuvres de grands compositeurs du 7ème art

de Bernard Hermann à Joe Hisaishi, en passant par John Williams, mais aussi des créations originales de Victor. Explorons ces trésors nés du mariage de la musiqueet des images, avec notre généreux et talentueux guide…

Direction musicale Victor Josse

Chant Anne-Laure Josse-Binet

Billetterie

– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h

L’office de tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h00, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.

-Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

– Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

Théâtre des Jacobins 23 Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

