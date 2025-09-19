Orchestre chansonnier cyclo itinérant LA PAM Brest

Orchestre chansonnier cyclo itinérant LA PAM Brest vendredi 19 septembre 2025.

Orchestre chansonnier cyclo itinérant

LA PAM 56 Rue d’Aiguillon Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 21:00:00

fin : 2025-09-19 23:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Orchestre chansonnier cyclo-itinérant à géométrie libre et à vocation voyageuse , mêlant des musiciens professionnels et amateurs venus des quatre coins de France, les Oiseaux de Trottoir feront étape à Brest après 3 semaine de tournée depuis le sud manche.

Leur répertoire, éclectique et poético-festif, s’articule autour de réarrangements audacieux et originaux de classiques de la chanson française et internationale. Il comporte également des compositions originales et bien d’autres surprises pour public de tout âge.

Informations pratiques

Tout public.

Durée 2h. .

L’événement Orchestre chansonnier cyclo itinérant Brest a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole