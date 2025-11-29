ORCHESTRE CHATON BRADY’S Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

CHATON c’est du sport ! …mais c’est aussi de l’amour, du vin, du sexe et de la tendresse, comme une petite boule de poils soyeuse et attirante qu’on a envie de serrer très fort contre soi pour se rassurer les longues nuits d’hiver..C’est un bal populaire psychédélique à danser pour tout le monde sur des musiques traditionnelles électriques de la tarentelle, du maloya, choros, churos, chichi, chouchou, rumba, ty feu, galette saucisse, mariachi, etc, etc..Tout ceci est bien sûr du rock’n roll, ne l’oublions pas.FacebookYoutube

BRADY’S Nantes 44000