Orchestre d’ Harmonie de Petite Camargue Salle des fêtes Louis Michel Eyragues

Eyragues

Orchestre d’ Harmonie de Petite Camargue

Samedi 25 avril 2026 à partir de 20h30. Salle des fêtes Louis Michel Chemin Notre Dame Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Orchestre d’ Harmonie de Petite Camargue.

Fondé en 2000 avec une poignée de musiciens, il rassemble aujourd’hui une quarantaine de musiciens qui vous interpretertont un éventail musiques éléctiques, des bandes originales de films aux musiques pop §



Les bois et les cuivres se répondent avec harmonie sur un répertoire résolument varié alternant les grands tubes de la Pop music , les bandes originales de films et les musiques classiques



L’orchestre d’harmonie de Petite Camargue dans le cadre des Soirées du Kiosque organisées par l’Espace Culture et Tourisme d’Eyragues. .

Salle des fêtes Louis Michel Chemin Notre Dame Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 84 47

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English :

Orchestre d’ Harmonie de Petite Camargue.

L’événement Orchestre d’ Harmonie de Petite Camargue Eyragues a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence