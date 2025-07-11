Orchestre de Chambre Nouvelle‑Aquitaine « Tendres instants »

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Entre pièces classiques, romantiques et création contemporaine, Tendres instants est un voyage hors du temps qui met le violoncelle à l’honneur.

Pour l’occasion, Anne Gastinel, star mondiale du violoncelle, retrouve l’Orchestre de Chambre Nouvelle‑Aquitaine 36 ans après leur dernier concert ensemble, sous la baguette du jeune chef germano-italien Nicolò Umberto Foron.

Au programme, Instants d’éternité de Gaussin, le Concerto pour violoncelle op. 129 la mineur de Schumann et la Symphonie n° 1 op. 21 Do Majeur de Beethoven.

Direction Nicolò Umberto Foron

Violoncelle Anne Gastinel .

