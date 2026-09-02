Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Le Nouveau Théâtre Châtellerault
jeudi 18 mars 2027 · Le Nouveau Théâtre · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18 20:30:00
fin : 2027-03-18 22:30:00
Date(s) :
2027-03-18
.
Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr
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English : Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
L’événement Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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