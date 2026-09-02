UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtellerault

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Le Nouveau Théâtre Châtellerault

jeudi 18 mars 2027 · Le Nouveau Théâtre · Châtellerault

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Le Nouveau Théâtre Châtellerault

Informations pratiques

Début
jeudi 18 mars 2027
Fin
jeudi 18 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Nouveau Théâtre
Adresse
21 rue Chanoine de Villeneuve
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18 20:30:00
fin : 2027-03-18 22:30:00

Date(s) :
2027-03-18

  .

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54  billetterie@3t-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

L’événement Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)