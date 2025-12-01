Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Le Pôle Théâtres de Gascogne Saint-Pierre-du-Mont

Le Pôle Théâtres de Gascogne 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes

A l’occasion des fêtes de fin d’année et pour fêter Mozart et Rossini, deux des plus grandes artistes actuelles sont à retrouver aux côtés de l’Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine la cheffe internationale Catherine Larsen-Maguire et Karine Deshayes, l’une des plus brillantes mezzo-soprano françaises.

Entre la virtuosité de Mozart et l’énergie de Rossini, les deux maîtres ont, chacun à leur manière, marqué leur époque et continuent de captiver. Ces œuvres, dont la symphonie n° 40 de Mozart et certains de leurs plus grands airs d’opéra, sont des trésors que l’on aime (re)découvrir.

DISTRIBUTION

Mezzo-soprano Karine Deshayes

DIRECTION

Catherine Larsen-Maguir & les musiciens de l’Orchestre de Chambre de Nouvelle Aquitaine

PRODUCTION

Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine .

Le Pôle Théâtres de Gascogne 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 04 14 85 billetterie@theatredegascogne.fr

