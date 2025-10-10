Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême Angoulême
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Tarif réduit
– de 30 ans, personne en situation de handicap, demandeur d’emploi, intermittent
Début : Vendredi 2025-10-10 20:30:00
fin : 2025-10-10
En mars 2025, Ravel aurait eu 150 ans. Avec ce concert dessiné réunissant l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, le pianiste François-Xavier Poizat et l’illustratrice Lise Rémon, c’est un vibrant hommage qui est rendu au « sorcier de l’orchestre ».
Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
English :
In March 2025, Ravel would have been 150 years old. This concert, featuring the Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, pianist François-Xavier Poizat and illustrator Lise Rémon, is a vibrant tribute to the « sorcerer of the orchestra ».
German :
Im März 2025 wäre Ravel 150 Jahre alt geworden. Mit diesem gezeichneten Konzert, das das Kammerorchester Nouvelle-Aquitaine, den Pianisten François-Xavier Poizat und die Illustratorin Lise Rémon vereint, wird dem « Zauberer des Orchesters » eine vibrierende Hommage zuteil.
Italiano :
Nel marzo 2025 Ravel avrebbe compiuto 150 anni. Questo concerto con disegni dell’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, del pianista François-Xavier Poizat e dell’illustratrice Lise Rémon è un vibrante omaggio allo « stregone dell’orchestra ».
Espanol :
En marzo de 2025, Ravel habría cumplido 150 años. Este concierto con dibujos de la Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, el pianista François-Xavier Poizat y la ilustradora Lise Rémon es un vibrante homenaje al « hechicero de la orquesta ».
