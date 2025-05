Orchestre de la Part-Dieu – Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement, 21 juin 2025 18:00, Lyon 3e Arrondissement.

Orchestre de la Part-Dieu Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

2025-06-21 18:00:00

2025-06-21

L'Orchestre de la Part-Dieu permet de vivre pleinement l'expérience du travail en orchestre et d'interpréter sur la scène de l'Auditorium un programme musical ambitieux avec des œuvres de Mendelssohn-Hensel, Mozart et Beethoven.

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi

Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English:

The Orchestre de la Part-Dieu gives you the chance to experience orchestral work to the full, and to perform an ambitious musical program on the Auditorium stage, featuring works by Mendelssohn-Hensel, Mozart and Beethoven.

German:

Das Orchestre de la Part-Dieu ermöglicht es, die Arbeit in einem Orchester in vollem Umfang zu erleben und auf der Bühne des Auditoriums ein anspruchsvolles musikalisches Programm mit Werken von Mendelssohn-Hensel, Mozart und Beethoven zu interpretieren.

Italiano:

L'Orchestre de la Part-Dieu vi offre la possibilità di vivere appieno il lavoro orchestrale e di eseguire un ambizioso programma di musica sul palco dell'Auditorium, che comprende opere di Mendelssohn-Hensel, Mozart e Beethoven.

Espanol:

La Orquesta de la Part-Dieu le ofrece la oportunidad de vivir plenamente la obra orquestal y de interpretar en el escenario del Auditorio un ambicioso programa musical que incluye obras de Mendelssohn-Hensel, Mozart y Beethoven.

