Orchestre de l’Opéra de Reims Les Fous Chantants Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Vitry-le-François

Orchestre de l’Opéra de Reims Les Fous Chantants
Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François Marne
Tarif : 20 – 20 – 28 EUR
Début : 2026-01-18 15:00:00
2026-01-18
15hTout public
Tout va très bien, Madame la Marquise !
C’est ce qu’on va se tuer à vous chanter !
Adieu la morosité, plongeons-nous dans la folie 30’s, dans la fantaisie des plus loufoques chansonniers, des interprètes les plus farfelus, dans ce maëlstrom joué, chanté et dansé par les danseurs de Carnet de Bal dans la plus pure ligne des bals Art Déco des années trente. De la musique entraînante, des lyrics fantasques, des chansons coquines, voilà le retour d’un répertoire désopilant qui fait tout autant danser vos zygomatiques qu’il pousse vos guiboles à swinger ! Il est temps de réinventer l’humour et les joliesses mélodiques des chansons créées par les stars d’entre-deux-guerres, parmi lesquelles Charles Trenet & Johnny Hess, Mistinguett, Fréhel, Pauline Carton, Pills & Tabet, Mireille et Jean Nohain, Jane Aubert, Georgius, Joséphine… .
Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 00 10
