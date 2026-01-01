Orchestre de l’Opéra de Reims Les Fous Chantants

Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret
Vitry-le-François

Tarif : 20 – 20 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

15hTout public

Tout va très bien, Madame la Marquise !

C’est ce qu’on va se tuer à vous chanter !

Adieu la morosité, plongeons-nous dans la folie 30’s, dans la fantaisie des plus loufoques chansonniers, des interprètes les plus farfelus, dans ce maëlstrom joué, chanté et dansé par les danseurs de Carnet de Bal dans la plus pure ligne des bals Art Déco des années trente. De la musique entraînante, des lyrics fantasques, des chansons coquines, voilà le retour d’un répertoire désopilant qui fait tout autant danser vos zygomatiques qu’il pousse vos guiboles à swinger ! Il est temps de réinventer l’humour et les joliesses mélodiques des chansons créées par les stars d’entre-deux-guerres, parmi lesquelles Charles Trenet & Johnny Hess, Mistinguett, Fréhel, Pauline Carton, Pills & Tabet, Mireille et Jean Nohain, Jane Aubert, Georgius, Joséphine… .

Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret
Avenue du Quai Saint-Germain
Vitry-le-François 51300
Marne Grand Est
+33 3 26 41 00 10

English : Orchestre de l’Opéra de Reims Les Fous Chantants

