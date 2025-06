Orchestre de l’Opéra Rouen Normandie Rouen 16 juillet 2025 18:00

Seine-Maritime

Orchestre de l’Opéra Rouen Normandie Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 18:00:00

fin : 2025-07-16 19:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Quand l’été s’installe, la musique devient lumière. L’Orchestre de l’Opéra de Normandie Rouen vous invite à une promenade orchestrale en douze tableaux, un voyage musical à travers les heures d’un jour imaginaire. Du lever du soleil avec Bizet à la nuit étoilée de Chabrier, les œuvres se succèdent comme les couleurs d’un ciel changeant. Chaminade fait tournoyer les matins en valses, Chabrier enflamme les midis, Ravel et Debussy apaisent les soirs, Offenbach berce l’attente.

À la baguette, le jeune Félix Benati, étoile montante, imprime à cette promenade orchestrale un souffle sensible, léger, poétique.

Une soirée toute en nuances où se mêlent la grâce des classiques et l’éclat de la jeunesse, pour faire de cette tournée d’été une fête populaire, poétique et généreuse

Mercredi 16.07 à 18h (50mn) | Tout public | Gratuit | Accès libre (dans la limite des places disponibles)

Quand l’été s’installe, la musique devient lumière. L’Orchestre de l’Opéra de Normandie Rouen vous invite à une promenade orchestrale en douze tableaux, un voyage musical à travers les heures d’un jour imaginaire. Du lever du soleil avec Bizet à la nuit étoilée de Chabrier, les œuvres se succèdent comme les couleurs d’un ciel changeant. Chaminade fait tournoyer les matins en valses, Chabrier enflamme les midis, Ravel et Debussy apaisent les soirs, Offenbach berce l’attente.

À la baguette, le jeune Félix Benati, étoile montante, imprime à cette promenade orchestrale un souffle sensible, léger, poétique.

Une soirée toute en nuances où se mêlent la grâce des classiques et l’éclat de la jeunesse, pour faire de cette tournée d’été une fête populaire, poétique et généreuse

Mercredi 16.07 à 18h (50mn) | Tout public | Gratuit | Accès libre (dans la limite des places disponibles) .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Orchestre de l’Opéra Rouen Normandie

When summer sets in, music becomes light. The Orchestre de l?Opéra de Normandie Rouen invites you on an orchestral promenade in twelve tableaux, a musical journey through the hours of an imaginary day. From Bizet?s sunrise to Chabrier?s starry night, the works follow one another like the colors of a changing sky. Chaminade turns mornings into waltzes, Chabrier ignites midday, Ravel and Debussy soothe the evenings, Offenbach lulls the wait.

Young rising star Félix Benati conducts this orchestral promenade with a sensitive, light and poetic touch.

An evening full of nuances, blending the grace of the classics with the radiance of youth, to make this summer tour a popular, poetic and generous celebration

Wednesday 16.07 at 6pm (50mn) | All audiences | Free admission (subject to availability)

German :

Wenn der Sommer einzieht, wird die Musik zum Licht. Das Orchester der Opéra de Normandie Rouen lädt Sie zu einem Orchesterspaziergang in zwölf Bildern ein, einer musikalischen Reise durch die Stunden eines imaginären Tages. Vom Sonnenaufgang mit Bizet bis zur sternenklaren Nacht von Chabrier folgen die Werke aufeinander wie die Farben eines wechselnden Himmels. Chaminade wirbelt den Morgen in Walzerform auf, Chabrier entflammt die Mittagsstunden, Ravel und Debussy beruhigen die Abende, Offenbach wiegt die Erwartung in den Schlaf.

Der junge Félix Benati, ein aufstrebender Stern am Dirigentenpult, verleiht diesem Orchesterspaziergang einen sensiblen, leichten und poetischen Hauch.

Ein Abend voller Nuancen, in dem sich die Anmut der Klassiker und der Glanz der Jugend vermischen, um diese Sommertournee zu einem poetischen und großzügigen Volksfest zu machen

Mittwoch, 16.07. um 18 Uhr (50min) | Für jedes Publikum | Kostenlos | Freier Zugang (solange Plätze verfügbar sind)

Italiano :

Quando arriva l’estate, la musica diventa leggera. L’Orchestre de l’Opéra de Normandie Rouen vi invita a fare una passeggiata orchestrale attraverso dodici tableaux, un viaggio musicale attraverso le ore di una giornata immaginaria. Dall’alba di Bizet alla notte stellata di Chabrier, le opere si susseguono come i colori di un cielo che cambia. Chaminade trasforma le mattine in valzer, Chabrier infiamma il mezzogiorno, Ravel e Debussy rasserenano la sera, Offenbach culla l’attesa.

Il direttore d’orchestra Félix Benati, un astro nascente, infonde a questa promenade orchestrale un tocco sensibile, leggero e poetico.

Una serata di sfumature, che fonde la grazia dei classici con lo scintillio della gioventù, per fare di questa tournée estiva una celebrazione popolare, poetica e generosa

Mercoledì 16.07 alle 18.00 (50 minuti) | Tutte le età | Ingresso libero (fino a esaurimento posti)

Espanol :

Cuando llega el verano, la música se hace luz. La Orchestre de l’Opéra de Normandie Rouen le invita a un paseo orquestal a través de doce tableaux, un viaje musical por las horas de un día imaginario. Del amanecer de Bizet a la noche estrellada de Chabrier, las obras se suceden como los colores de un cielo cambiante. Chaminade convierte las mañanas en valses, Chabrier enciende el mediodía, Ravel y Debussy calman las tardes, Offenbach adormece la espera.

El director Félix Benati, una estrella en ciernes por derecho propio, impregna este paseo orquestal de un toque sensible, ligero y poético.

Una velada de matices, que mezcla la gracia de los clásicos con la chispa de la juventud, para hacer de esta gira estival una celebración popular, poética y generosa

Miércoles 16.07 a las 18.00 h (50 min) | Todos los públicos | Entrada gratuita (sujeto a disponibilidad)

L’événement Orchestre de l’Opéra Rouen Normandie Rouen a été mis à jour le 2025-06-21 par Seine-Maritime Attractivité