Orchestre de Picardie Concert de Noël Abbeville

Orchestre de Picardie Concert de Noël

boulevard vauban Abbeville Somme

Tarif : 20 – 20 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

La ferveur des airs extraits de l’Oratorio de Noël de Bach, le calme enchantement du fameux Sulla sua pace du Don Giovanni… On trouvera difficilement voix plus sensible que celle du jeune ténor allemand Alioscha Lennert pour illuminer le concert de Noël. La Sérénade pour cordes de Tchaïkovski (1880) en ouverture de programme est conçue une véritable symphonie. En seconde partie, la juvénile Symphonie en la mineur (1859) de Saint-Saëns a d’autres qualités. Classique de forme mais romantique en diable, l’oeuvre fourmille d’idées personnelles, tout en révélant un sens de la profondeur narrative étonnante chez le musicien de vingt-quatre ans. Et c’est aux accents fédérateurs entre tous de La Marche des rois -dans l’inoubliable version qu’en fit Bizet pour son Arlésienne- que se conclura ce très beau concert.

English :

The fervor of arias from Bach’s Christmas Oratorio, the calm enchantment of the famous Sulla sua pace from Don Giovanni? It would be hard to find a more sensitive voice than that of the young German tenor Alioscha Lennert to light up the Christmas concert. Tchaikovsky’s Serenade for Strings (1880) opens the program like a symphony. In the second half, Saint-Saëns?s youthful Symphony in A minor (1859) has other qualities. Classic in form but romantic as hell, the work teems with ideas of its own, while revealing a sense of narrative depth astonishing in the twenty-four-year-old musician. And it is to the unifying strains of La Marche des rois in Bizet?s unforgettable version for his Arlésienne that this beautiful concert draws to a close.

German :

Die Inbrunst der Arien aus Bachs Weihnachtsoratorium, die ruhige Verzauberung des berühmten Sulla sua pace aus Don Giovanni? Es gibt kaum eine einfühlsamere Stimme als die des jungen deutschen Tenors Alioscha Lennert, die das Weihnachtskonzert zum Leuchten bringt. Tschaikowskys Serenade für Streicher (1880), die das Programm eröffnet, ist als wahre Symphonie konzipiert. Im zweiten Teil hat die jugendliche Symphonie in a-Moll (1859) von Saint-Saëns andere Qualitäten. Klassisch in der Form, aber romantisch wie der Teufel, steckt das Werk voller persönlicher Ideen und offenbart einen erstaunlichen Sinn für erzählerische Tiefe bei dem 24-jährigen Musiker. Das Konzert endete mit den verbindenden Klängen des Marschs der Könige in Bizets unvergesslicher Version für seine Arlésienne -.

Italiano :

Il fervore delle arie dell’Oratorio di Natale di Bach, l’incanto pacato del famoso Sulla sua pace dal Don Giovanni? Sarebbe difficile trovare una voce più sensibile di quella del giovane tenore tedesco Alioscha Lennert per illuminare il concerto di Natale. La Serenata per archi di Tchaikovsky (1880) apre il programma come una sinfonia. Nel secondo tempo, la giovanile Sinfonia in la minore di Saint-Saëns (1859) ha altre qualità. Classica nella forma ma romantica fino al midollo, l’opera brulica di idee proprie, rivelando al contempo un senso di profondità narrativa sorprendente in un musicista di ventiquattro anni. Ed è sulle note unificanti de La Marche des rois nell’indimenticabile versione che Bizet ne fece per la sua Arlésienne che si conclude questo bel concerto.

Espanol :

El fervor de las arias del Oratorio de Navidad de Bach, el sereno encanto del famoso Sulla sua pace de Don Giovanni? Sería difícil encontrar una voz más sensible que la del joven tenor alemán Alioscha Lennert para iluminar el concierto de Navidad. La Serenata para cuerdas (1880) de Chaikovski abre el programa como una sinfonía. En la segunda parte, la juvenil Sinfonía en la menor (1859) de Saint-Saëns tiene otras cualidades. Clásica en su forma pero romántica a rabiar, la obra rebosa ideas propias, al tiempo que revela un sentido de la profundidad narrativa asombroso en un músico de veinticuatro años. Y es con los acordes unificadores de La Marche des rois -en la inolvidable versión que Bizet hizo de ella para su Arlésienne- con los que se cierra este excelente concierto.

