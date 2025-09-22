Orchestre de Picardie Hirson

L’HOMMAGE RENDU A LA DIGNITÉ DE JOSÉPHINE BAKER

Icône des années folles à Paris, Joséphine Baker est au centre de ce concert-évocation et des musiques de Gershwin, Cole Porter, Sydney Bechet et Le Bœuf sur le toit . Chanteuse, danseuse, Résistante et humaniste, Baker est honorée par cette création de Caroline Marçot, Chalk Line, pour voix et orchestre.

Inspirée des discours du Lincoln Mémorial lors de la marche pour l’emploi de 1963, la pièce célèbre la dignité, la chaleur et le swing naturel de l’artiste, rendant ainsi hommage à son immense richesse.

English :

A TRIBUTE TO THE DIGNITY OF JOSÉPHINE BAKER

Icon of the Roaring Twenties in Paris, Joséphine Baker is at the center of this concert-evocation, with music by Gershwin, Cole Porter, Sydney Bechet and « Le B?uf sur le toit ». Singer, dancer, Resistance fighter and humanist, Baker is honored by Caroline Marçot’s creation, Chalk Line, for voice and orchestra.

Inspired by the speeches at the Lincoln Memorial during the 1963 March for Jobs, the piece celebrates the artist?s dignity, warmth and natural swing, paying tribute to her immense wealth.

German :

DIE WÜRDIGUNG DER WÜRDE VON JOSEPHINE BAKER

Josephine Baker, eine Ikone der Roaring Twenties in Paris, steht im Mittelpunkt dieser Konzert-Erinnerung und der Musik von Gershwin, Cole Porter, Sydney Bechet und « Le B?uf sur le toit » (Das Ei auf dem Dach). Als Sängerin, Tänzerin, Widerstandskämpferin und Humanistin wird Baker durch diese Kreation von Caroline Marçot, Chalk Line, für Stimme und Orchester, geehrt.

Inspiriert von den Reden am Lincoln Memorial während des Marsches für Beschäftigung 1963, feiert das Stück die Würde, die Wärme und den natürlichen Swing der Künstlerin und würdigt so ihren immensen Reichtum.

Italiano :

UN OMAGGIO ALLA DIGNITÀ DI JOSÉPHINE BAKER

Icona dei ruggenti anni Venti a Parigi, Joséphine Baker è al centro di questo concerto-evocazione con musiche di Gershwin, Cole Porter, Sydney Bechet e « Le B?uf sur le toit ». Cantante, ballerina, combattente della Resistenza e umanista, la Baker è omaggiata dalla creazione di Caroline Marçot, Chalk Line, per voce e orchestra.

Ispirato ai discorsi pronunciati al Lincoln Memorial durante la March for Jobs del 1963, il brano celebra la dignità, il calore e lo swing naturale dell’artista, rendendo omaggio alla sua immensa ricchezza.

Espanol :

HOMENAJE A LA DIGNIDAD DE JOSÉPHINE BAKER

Icono de los locos años veinte en París, Joséphine Baker es la protagonista de este concierto-evocación con música de Gershwin, Cole Porter, Sydney Bechet y « Le Bœuf sur le toit ». Cantante, bailarina, luchadora de la Resistencia y humanista, Baker es homenajeada por la creación de Caroline Marçot, Chalk Line, para voz y orquesta.

Inspirada en los discursos pronunciados en el Lincoln Memorial durante la Marcha por el Empleo de 1963, la pieza celebra la dignidad, la calidez y el swing natural de la artista, rindiendo homenaje a su inmensa riqueza.

