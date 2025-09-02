Orchestre de Picardie Noyon

Orchestre de Picardie Noyon jeudi 15 janvier 2026.

Tarif : 6 – 6 – 16

6

Tarif adulte

Début : 2026-01-15 20:30:00

fin : 2026-01-15

2026-01-15

Musique symphonique | Tout public | Les passages

Instruments à cordes, vent et percussions seront à l’unisson pour ce nouveau rendez-vous de l’Orchestre de Picardie. La formation symphonique sous la direction de David Niemann aura l’immense privilège d’accueillir la soliste hautboïste espagnole Cristina Gómez Godoy. Sur le Concerto pour hautbois de Haydn, la virtuose laissera entendre la puissance de son instrument qui se révèle aussi doux et charmeur, clair ou plein de rondeur. En introduction de ce concert, La Scala di Seta de Rossini (ouverture) se fera tout en puissance. Le compositeur Weber clôturera, ce délicieux rendez-vous avec sa symphonie en do majeur.

Réservation https://billetterie.noyon.fr/ 6 .

Place Aristide Briand Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 28 20 theatre-accueil@noyon.fr

