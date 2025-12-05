Orchestre des Colibris Route du port de Lavéra Martigues

Orchestre des Colibris

Vendredi 5 décembre 2025 de 18h30 à 18h45. Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues Bouches-du-Rhône

Concert pédagogique dans le cadre de la Journée Internationale du Handicap ainsi que dans celui du festival Tous en sons ! , festival de création musique jeunesse.

Sur réservation.

Ce voyage immersif réunit aussi bien de jeunes musicien·nes sourd·es profonds, équipé·es d’implants cochléaires ou d’appareillages, que des enfants entendants et des professionnel·les. Il promet un moment de grande émotion.

Cet orchestre des possibles est une expérience puissante, inclusive et profondément touchante, qui repousse les limites de la création musicale et met à l’honneur la diversité avec passion et inventivité. .

English :

Educational concert as part of International Day of Persons with Disabilities and the Tous en sons! festival, a youth music festival.

Reservations required.

